«Красавицы»: Зудина в костюме небесно-голубого цвета пришла с дочкой на светский завтрак

Вдова Олега Табакова привела наследницу Марию на завтрак «Татлер» в честь дебютанток бала. Там она встретила Викторию Толстоганову и Ксению Кутепову.

Марина Зудина является известной актрисой. Она длительное время жила в браке с Олегом Табаковым. Они сыграли свадьбу, когда уже 10 лет были вместе. В 2018 году режиссер ушел из жизни. Теперь Зудина сама заботится об их дочке Марии, а вот сын Павел давно стал самостоятельным и даже стал отцом год назад. Артистка любит нянчиться с маленькой внучкой Мией.

Примечательно, что в 56 лет Марина может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Примечательно, что актриса также любит наряжаться. В последнее время она много снимается, поэтому ее можно увидеть на премиях и красных дорожках.

А 10 ноября артистка появилась на светском завтраке, который был устроен в честь дебютанток бала «Татлер». Она вывела в свет свою 15-летнюю дочку.

Сама вдова Табакова предстала на публике в небесно-голубом костюме с узкими брюками и туфлях-лодочках, она подчеркнула тонкие щиколотки. А вот Мария отметилась в рубашке и кремовых брюках.

«Красавицы актрисы Виктория Толстоганова и Ксения Кутепова! На завтраке в честь дебютанток бала «Татлер». Это место я очень люблю, там снималось много сцен проекта «Содержанки» и премьера первого сезона была именно там», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Зудина и ее повзрослевшая наследница. «Какая разная красота. У девчонок явно блеск интеллекта в глазах», «Марина, вы как студентка», «Ваша кукла (я так дочь называю свою, в хорошем смысле) самая!», «Дети копируют родителей, поэтому родители должны воспитывать прежде всего себя. Родители Маши не снобы, думается мне», — прокомментировали пост подписчики.

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