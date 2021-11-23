«Могут быть накладки»: Андрей Яковлев объявил о переносе выхода на экраны «Сватов-7» на декабрь

По словам режиссера, точная дата, когда зрители увидят сериал, не разглашается.

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в Instagram заявил, что новый сезон картины выйдет в декабре, а не в ноябре, как планировалось ранее.

«Точная дата поначалу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д. Так что никаким «идейным» сайтам, которые пишут о выходе сериала, верить нельзя. Изначально, когда только съемки были окончены, мы планировали релиз к Новому году». Андрей Яковлев

По словам Яковлева, всем следует следить за обновлениями в его официальном аккаунте. Узнавать информацию Яковлев порекомендовал только от первых лиц.

Напомним, что съемки седьмой части были завершены минувшим летом в Грузии. Эта часть станет последней.

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