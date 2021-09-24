«В меня впечаталось кресло»: Марина Яковлева вспомнила, как чудом выжила в аварии

Актриса Марина Яковлева призналась, что предчувствовала аварию, в которой чуть не погибла.

Напомним, в далеком 2002 году артистку позвали во Владикавказ на кинофестиваль. Однако перед самым отлетом у Яковлевой по очереди заболели старший сын и мама. Бывшая жена Андрея Ростоцкого хотела отказаться. Но Юлий Гусман заманил знаменитость на мероприятие осетинскими пирогами и теплой погодой.

Яковлева согласилась, но в аэропорту она снова стала сомневаться в правильности своего решения.

«Когда приехала в аэропорт, меня почему-то затрясло, я вдруг подумала: зачем я еду? Никогда не боялась самолетов, вся моя жизнь — это сплошные перелеты. А тут руки дрожат, сердце колотится», — вспомнила Яковлева.

В аэропорте актрису поддержал Гоша Куценко, который направлялся с актрисой в одно место. А вот по дороге в автомобиле знаменитости поняли, почему они так нервничали и не хотели улетать на фестиваль.

«Я еще подумала: надо же, лобовое столкновение, а у меня ни одной косточки не сломано. Но тут наше авто резко развернуло, и произошел второй удар, в меня впечаталось кресло водителя. Я услышала хруст и додумала мысль до конца: а вот теперь у меня, видимо, перелом позвоночника…», — рассказала актриса в 7дней.ru.

Напомним, ранее актриса призналась, почему рассталась со вторым мужем.

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