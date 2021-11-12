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«Будько в молодости»: режиссер «Сватов» Яковлев показал кадры со съемок седьмого сезона

По его словам, в самое ближайшее время будет сообщена дата выхода на экраны сериала.

«Будько в молодости»: режиссер «Сватов» Яковлев показал кадры со съемок седьмого сезона
Андрей Яковлев. Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

Режиссер сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев в Instagram поделился уникальными кадрами со съемок седьмого сезона картины.

Будько в молодости
Будько в молодости. Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

«Здравствуйте, ребят! Перед премьерой сериала «Сваты-7» решил создать аккаунт (надеюсь, с ним в дальнейшем будет все в порядке). Аккаунт с кадрами со всех сезонов семейной эпопеи «Сваты». Процессы съемки, актеры, дубли и прочее».

Андрей Яковлев
Будько в молодости
Будько в молодости. Фото: instagram.com/andrei_yakovlev_official_/

Как отметил Андрей Яковлев, для начала он хочет показать несколько кадров из седьмого сезона. На них можно увидеть Валентину и Ивана Будько в молодости. В ближайшее время, как сказал Андрей Яковлев, будет сообщена точная дата выхода на экраны седьмого сезона.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была доснята минувшим летом в Грузии. Она станет последней. Снимать продолжение не будут.

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Андрей ЯковлевВалентина БудькоИван БудькоНовости googleСериал "Сваты"