«По цвету составлен хорошо»: Валерия появилась в свитере трендового оттенка

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Валерии появилась фотография знаменитости в ярком образе с вязаными элементами трендового оттенка.

Стилист портала Teleprogramma.pro – Ольга Блок – прокомментировала модный выбор Валерии.

Фэшн-эксперту понравилась цветовая гамма образа певицы. Однако брюки артистки стилист не смогла отнести к последнему писку моды.

«Валерия выбрала брюки со штрипками — элемент моды 90-х. Вообще ярким трендом эти брюки были в 2018, а сейчас 2021. Более актуально выглядели бы брюки с разрезами. Головной убор кажется здесь лишним. Он логично смотрелся бы с бомбером или стеганым пальто. Зато по цвету комплект составлен хорошо – вечно актуальная фуксия комбинируется с серым и черным», – оценила образ артистки стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок – персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Объясняет нюансы моды и раскладывает все по полочкам. Помогает быть в тренде и оставаться собой. Опыт работы — 15 лет.

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