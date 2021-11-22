Женственные, лаконичные, утонченные: Рогов показал сапоги, которые вернулись в моду из 70-х

Александр Рогов в эфире шоу СТС «Рогов в деле» показал зрительницам трендовые сапоги, которые он подобрал для героини проекта.

Они выглядели стильно, лаконично и утонченно. Стилист пояснил, что такая обувь уже была в моде несколько десятилетий назад — в 1970-е, а теперь опять стала актуальна.

Ведь сейчас наряду с удобством ценятся женственность и простота. В них же главным украшением была изящная форма с заостренным мысом и каблучком.

Александр Рогов заметил, что коричневые сапоги подойдут к самой разнообразной одежде, легко сочетаясь с другими оттенками тоже.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.