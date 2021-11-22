«Что за русалка?»: Карпович резко сменила имидж, представ с женственными длинными локонами

Мирослава Карпович в последнее время предпочитала ходить с короткой стрижкой.

Мирослава Карпович, ставшая знаменитой после роли в сериале «Папины дочки», пошла на эксперимент с внешностью.

В сериале ее запомнили с длинными русыми волосами и челкой. Естественно, актриса подросла и захотела изменить свой имидж.

Вместо русоволосой девчушки несколько лет назад поклонники увидели платиновую блондинку с короткими волосами. Потом русоволосой и кучерявой, затем жгучей брюнеткой со стрижкой каре, после — под мальчика.

Ну а в последнее время новая возлюбленная Павла Прилучного настолько часто меняла свой имидж, что в пору запутаться.

Однако на этот раз Мирослава Карпович удивила по-настоящему. В личном блоге она обнародовала фото с длинными светлыми локонами и челкой набок. Такой ее точно публика еще не видела!

«Вам очень идет такая прическа», «Такой образ тебе лучше всего подходит», «Долго не могла найти на фото. Красиво и женственно», «Не узнала с длинными волосами!», «Что за русалка?» — прокомментировали новый стиль Мирославы Карпович фолловеры.

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