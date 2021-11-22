Нежная красота: Татьяна Навка показалась на публике без капли макияжа

Звезда спорта пришла в студию с Панайотовым на озвучивание новой ледовой сказки.

Татьяна Навка в настоящий момент работает над новым ледовым шоу «Лебединое озеро» и курирует звукозапись.

В личном блоге олимпийская чемпионка показала кадры из студии, куда пришла с Александром Панайотовым.

Оказалось, что певец озвучил одного из героев произведения, а вот какого — Татьяна Навка решила пока хранить в секрете.

Татьяна Навка не постеснялась предстать на публике в максимально натуральном образе — без укладки волос, просто распустив их по плечам, и без капли макияжа на лице. Отметим, что фигуристка не стала даже накладывать на свое фото фильтр, как это часто делают блогеры, чтобы улучшить внешность.

А вам нравится Татьяна Навка в своей естественной нежной красоте?

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