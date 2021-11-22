«Боже! Маленькая Лиза!»: Боярская не сдержала эмоций, увидев маленького сына Арзамасовой

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова наконец-то решилась показать публике лицо своего сына Левы.

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Напомним, актриса родила 14 августа, осчастливив мужа Илью Авербуха вторым наследником. Несмотря на то, что для актрисы это был первый малыш, она не стала уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Все это время Елизавета Арзамасова старалась не афишировать внешность сына на публике. В личном блоге она публиковала периодически его фотографии, но не демонстрируя его лица. И вот артистка решила в День сына показать видео с ребенком крупным планом в Instagram

«Знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!» — написала она.

Многие фолловеры, коллеги и поклонники Арзамасовой пришли в восторг от маленького Левушки. Они заметили, что ребенок очень похож на свою маму.

«Боже! Маленькая Лиза!» — восхитилась Елизавета Боярская в комментариях. «Как похож на тебя! Чудо просто», — написала Галина Боб. «Как похож на маму!» — согласилась Карина Разумовская. «Как здорово держит головку ваш прекрасный и гордый Лев!» — отметилась Елена Малышева. «Лиза! Чудо!» — не скрыла эмоций Мирослава Карпович.

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