Если сфотографировать счастье: Шепелев запечатлелся с подросшим сыном от Фриске у океана

Дмитрий Шепелев поделился в личном блоге фотографией с сыном Платоном от Жанны Фриске, сделанной во время отдыха на Мальдивах. В этот момент и он, и его наследник явно счастливы и увлечены каждый своим процессом.

Дмитрий Шепелев на снимке щелкает на телефон рыбок в океане, а его старший сын замер в прыжке в воду. Радость мальчика, восторг, его живые эмоции ощущается в кадре.

Этой фотографией Дмитрий Шепелев решил проиллюстрировать свои мысли по поводу карманных денег детям. Восьмилетний Платон попросил отца давать ему некоторые суммы за работу по дому, но пока ведущий не смог придумать, за что он готов платить. Ведь поддерживать порядок у себя в комнате и соблюдать чистоту он обязан и так. Выгуливать собаку и смотреть за младшим сыном — рановато.

«Очень хочу поддержать сына, но не знаю, как подступиться. Как вы для себя эту задачу решили, за что выдаете карманные деньги? И еще один важный вопрос — сколько? Я ведь понимаю, что для того чтобы получать деньги, детях хорошо бы понимать, что сколько стоит, но откуда им знать, у них широта взгляда сейчас какая: новый усилитель для гитары и новый сноуборд», — написал Дмитрий Шепелев.

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