В голливудском стиле: Барановская в алом платье в пол с акцентом на талии появилась на премии

Телеведущая стала гостьей на премии «Женщины года Glamour». Она выбрала яркий образ для такого случая.

Юлия Барановская работает на телевидении. После того, как она рассталась с Андреем Аршавиным, ей пришлось самой содержать троих детей.

Несмотря на предательство футболиста, она смогла построить карьеру телеведущей и теперь дружит со многими знаменитостями. Недавно многодетной маме удалось пообщаться с Эмином Агаларовым. Она не раз становилась ведущей его фестиваля «Жара».

А вот 22 ноября Юлия отправилась на премию «Женщины года Glamour». Телеведущая разбирается в моде, так как дружит с Александром Васильевым и участвует в съемках «Модного приговора».

На этот раз она не упустила возможности нарядиться. Барановская предстала в алом платье в пол с легким мерцанием. Наряд имел пояс, подчеркнувший талию. Образ дополнили туфли и золотистый клатч YSL.

Пышные локоны и макияж завершили ее аутфит. Она грациозно позировала перед камерами. Наряд не скрыл ее стройность, такие образы любят голливудские актрисы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие адресовали ей комплименты. «Обожаю вас Юля! Вы замечательная мама и замечательная ведущая!», «Красавица! Я любуюсь вами и вашими прекрасными детками!», «Шикарный образ», «Вы очень красивая и очень хороши собой», «Образ прекрасен», «Какая вы стройная», «Голливудские актрисы тут не затмят вас», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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