А сын выше мамы: Барановская в платье в пол цвета сирени появилась с детьми на балу Tatler

Телеведущая вместе с наследниками Андрея Аршавина повеселилась на балу дебютанток Tatler. Она нарядилась по такому случаю.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она раньше была возлюбленной Андрея Аршавина. Футболисту Юлия подарила троих детей, но даже это его не удержало. Спортсмен ушел из семьи.

Примечательно, что это только сделало Барановскую сильнее. Теперь она дружит со многими знаменитостями и регулярно появляется на светских раутах.

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Еще недавно Юлия отдыхала в Дубае. Она посетила выставку и много гуляла. А по возвращению в Москву телеведущая отправилась на бал дебютанток Tatler. Для главного события осени она выбрала платье в пол с царственным рукавами. Наряд цвета сирени дополнила лаконичная прическа. Барановская привела сыновей и дочку, которая была в черном платье с шифоновой юбкой.

Старший сын Артем в смокинге позировал с мамой. Поклонники восхитились тем, как он вырос, так как стал выше Юлии на голову. А вот его брат Арсений был с алой бабочкой.

Также среди гостей были: Стеша Маликова, Филипп Киркоров с детьми, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Настя Ивлеева и другие звезды. Барановская получила много комплиментов. «Ну какая вы красавица», «Дочка просто прелести», «Вот это сыновья! Красавцы», «Прелестная семья», «Какой трогательный выход в свет», «Юленька, вы такая стильная! Как из кино», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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