Барановская в жакете с эффектом стройности и лосинах предстала в объятиях Эмина

Телеведущая провела время с певцом. Они весь вечер были вместе.

Юлия Барановская давно стала свободной девушкой. Она не скрывает, что хочет обрести любовь. Однако после расставания с Андреем Аршавиным большую часть времени ей приходится работать. Юлия смогла построить карьеру на телевидении.

Она также заботится о троих детях. Каждую свободную минуту бывшая возлюбленная футболиста посвящает наследникам. Недавно она привела их на бал Tatler.

Барановская также регулярно путешествует. Недавно она провела время в Дубае, где ранее вела фестиваль «Жара». Примечательно, что уже много лет телеведущая дружит с хозяином мероприятия Эмином Агаларовым.

Он развелся год назад, снова став холостяком. Зачастую Юлия видится с ним на вечеринках. А теперь они провели время на съемках. Эмин был в костюме, а вот Барановская подчеркнула фигуру лосинами и жакетом нежно-розового цвета в полоску с поясом. Ее лук дополнили туфли синего цвета.

Ранее стилисты отмечали, что вертикальная полоска стройнит. Об этом говорила и Эвелина Хромченко. Юлия не только пообщалась с певцом, но и оказалась в его объятиях.

«Концертная деятельность, ресторанный бизнес, холдинг ЖАРА, жилая и коммерческая недвижимость, фитнес — как все успевать и поддерживать столько бизнесов так, чтобы они работали на 100%? Эмин точно знает ответ на этот вопрос. Как пройти трудный путь к успеху и при этом остаться Человеком? Слушайте и смотрите в новом выпуске подкаста „Быть человеком“» — поделилась она.

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