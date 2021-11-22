И стоят недорого: Рогов показал «правильные» джинсы, которые подойдут к чему угодно

Стилист Александр Рогов в эфире программы СТС «Рогов в деле» объяснил зрительницам, что сейчас в тренде естественность, простота и лаконичность. В соответствии с этим правилом и желательно приобретать вещи. Они должны быть добротными и удобными прежде всего.
Следуя этому принципу, ведущий выбрал для героини шоу Кати джинсы из качественного классического денима без какого-либо дополнительного декора.
Эти брюки модницы могут взять на вооружение, ведь они сочетаются с самыми разными элементами гардероба и помогают тем самым сэкономить средства.
«Я куплю Кате правильные джинсы. Эти мне нравятся! Отличные универсальные джинсы, подойдут к чему угодно! И к какому-то романтичному топу, и к жакету, и к джемперу яркому. То, что нужно!» — прокомментировал Рогов покупку.
Стоили джинсы в магазине 2999 рублей. По словам Александра Рогова, это красная цена брюк из денима и нет никакого смысла покупать их за большие деньги. Стилист уверен, что масс-маркеты предлагают вполне качественный деним.
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