Редкий совместный кадр: Климова и Петренко воссоединились в день рождения сына

Звездная пара Екатерины Климовой и Игоря Петренко распалась в 2014 году.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова показала кадры со дня рождения своего сына Матвея Петренко. Мальчик достиг 13-летия, и по такому случаю родители воссоединились, чтобы поздравить именинника.

На редких совместных кадрах Климова и Петренко позируют с сыном в обнимку. Общее фото актриса тоже опубликовала. На нем счастливый именинник прижимает отца за плечо и светится улыбкой.

Поздравлять Матвея звездная мама стала с самого утра. Едва ли юноше удалось выспаться — его разбудили подарками и теплыми пожеланиями.

К слову, Екатерина Климова родила Игорю Петренко двоих детей — Матвея и Корнея. Брак звезд распался в 2014 году спустя 10 лет отношений.

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