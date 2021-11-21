«Алла Борисовна, трепещите!»: Собчак принарядилась в стиле Пугачевой из 90-х, не забыв про кудри

Ксения Собчак решила примерить на себя образ Аллы Пугачевой из 90-х. Винтажным луком ведущая поделилась в личном блоге.

На обнародованном фото светская львица предстает в серебристых сверкающих брюках-бананах, облегающей кофточке, украшенной набивными цветами, рокерской куртке с металлическими заклепками и булавками, а также кожаных митенках.

Ксения Собчак также не забыла про фирменные кудри Примадонны, которые она носила вплоть до последних лет. Знаменитость примерила пышный парик с круто завитыми локонами.

«Алла Борисовна, трепещите, я иду!» — подписала Ксения Анатольевна фотографию.

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