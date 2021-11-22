Стильно утеплились: Лобода в серебристой дубленке и белых джинсах покрасовалась с дочкой

Светлана Лобода уже давно стала самой высокооплачиваемой исполнительницей в стране. Она много гастролирует и создает фееричные шоу.

У нее подрастают дочки Евангелина и Тильда. Артистка недавно рассказала, что они живут в Европе. Но старшая наследница зачастую путешествует вместе со своей звездной мамой.

Лобода славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она привыкла всегда выглядеть безупречно. Певица носит лосины, каблуки и костюмы.

На этот раз она решила утеплиться, так как находится в Москве, где выпал первый снег. Артистка облачилась в белые джинсы и серебристую дубленку. А вот ее дочка предстала в джинсах клеш и дутом пуховике фиолетового оттенка. Они позировала у особняка.

«Мы с Евочкой обожаем одежду. Этот выбор мы сделали много лет назад, и сегодня ничего не поменялось. После каждого захода в невероятный бутик мой ребенок счастлив. И я тоже», — поделилась звезда.

Поклонники редко видят наследниц артистки. Многие восхитились подросшей Евангелиной. Образ Лободы также понравился фанатам.

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