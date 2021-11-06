«У меня дома в разных странах»: Светлана Лобода рассказала о своей недвижимости по всему миру

По словам певицы, вещи у нее находятся в трех странах.

Певица Светлана Лобода в шоу «Экзамен» рассказала о своей недвижимости, которая разбросана по всему миру.

«Я живу за границей, в Европе. У меня домик с недавних пор. Я переехала в Европу. Страну не скажу. Дочь Ева жила в другом городе с моей мамой, потому что там была ее школа. Мы сейчас договорились, что обучение у нее станет дистанционным. Евочка тоже будет жить со мной. Я поняла, что жить без ребенка неудобно». Светлана Лобода

По словам Светланы Лободы, ее вещи находятся в трех государствах. «У меня дома в разных странах. Это Россия, Украина и Европа. И еще Дубай. Там тоже есть у меня квартира», — заявила исполнительница.

Напомним, что Светлана Лобода популярная украинская исполнительница. Она одна из самых ярких звезд на эстраде.

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