Дорого и стильно: Пугачева, Топурия и другие звезды выбрали ультрамодные дубленки на зиму

На пороге зима, и не первый сезон в трендах оказываются дубленки. Какие фасоны актуальны и с чем их носить, рассказала порталу Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Ольга Бузова

Поющая телеведущая на этот раз с аутфитом явно переборщила.

«Слишком много всего… Латексные леггинсы, принты. Платок точно стоит заменить на однотонный или убрать совсем. Далее я бы либо взяла черную или красную сумочку, либо заменила легинсы на матовые. Глянцевая фактура не только перегружает образ, на мой взгляд, но и добавляет объема ногам. Дубленка классная, смелая! Такую можно носить как просто с джинсами, так и создавать образы в стиле драма», — высказалась эксперт.

Алла Пугачева

Зато Примадонна не прогадала, выбрав бежевый монохромный образ, такой лук всегда выглядит дорого и стильно. Юбку из фатина певица дополнила трикотажной водолазкой и дубленкой в тон.

«Дубленка как раз и является изюминкой образа: правильный современный крой в сочетании со светлым оттенком очень идут и освежают Аллу Борисовну, а меховая отделка куртки перекликается с лоферами. Единственное, можно было бы слегка укоротить ремень сумки для создания более правильных пропорций, но это не критично», — отметила Мария.

Саша Савельева

Жена актера Кирилла Сафонова, по мнению модного эксперта, выглядит очаровательно! Дубленка двухсторонняя, а значит вариантов образов может быть больше. Простой и лаконичный крой подойдет как для сдержанных, так и для расслабленных луков.

«С такой дубленкой прекрасно будет смотреться светлый трикотажный костюм и ботинки на грубой подошве в тон», — пояснила Рябова.

Алена Краснова

Кожаный тотал лук по-прежнему актуален. Алена выбрала модную в этом сезоне модель дубленки — прямого кроя, оверсайз, взятая будто из мужского гардероба. Ботильоны на каблуке, розовый маникюр и распущенные волосы с легкой укладкой снижают градус брутальности образа, в котором даже цепь черного цвета. Вышло очень стильно.

Кети Топурия

У Кети есть сливочная дубленка с мягким мехом, которую она сочетает со светлыми нарядами.

«Хороший образ в стиле casual, простой, но интересный за счет монохрома и аксессуаров: часов и очков. Базовая дубленка со спортивным костюмом — то, что нужно для неспешных прогулок. Из обуви здесь могут быть актуальные в этом сезоне дутики или меховые ботинки», — рассказала Мария.

Светлана Лобода

«Образ одновременно расслабленный и стильный. Удобные меховые лоферы, базовые джинсы и уютный свитер яркого оттенка Светлана дополнила актуальной дубленкой интересного карамельного цвета! Такая модель будет хороша как с базовыми вещами в стиле casual, так и в стилизации милитари», — пояснила Рябова.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер.

Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г

Школа модных профессий Restyle.

Эксперт в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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