«Ты такая наглючая!»: Светлана Лобода засняла дочку в клетчатых кюлотах и песочном пальто

Певица поделилась личными кадрами. Она провела время со старшей дочкой Евангелиной, которая уже проявляет свой характер.

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Певица не скрывает, что ей нравится дарить яркие эмоции людям. Она всегда тщательно работает над над концертными нарядами и другими деталями выступлений. Даже во время пандемии артистка редко позволяет себе отдыхать. Но недавно отпраздновала свой день рождения в Дубае, а также проведала детей.

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От союза с танцором Андреем Царем у нее есть дочка Евангелина. Она занимается вокалом и читает много книг. А также певица растит дочку Тильду, папу которой уже много лет скрывает. Наследников она перевезла в Европу, но часто к них ездит. А на днях артистка приехала в Москву со старшей дочкой. Она наблюдала, как мама готовится к модному показу.

Сама Евангелина предстала на публике в клетчатых кюлотах и песочном пальто. Массивные ботинки и джемпер в тон дополняли ее образ.

«Тут красивая акустика. Ты не хочешь мне спеть что-нибудь?» — спросила звезда. «Не сейчас», — заявила девочка. «Ну ты так красиво поешь! Спой, пожалуйста», — попросила Лобода. «Я спою, когда мы будем дома», — дала ответ дочка. «Ты такая наглючая! Я тебе говорю, ты такая обезьяна! Ты че такая красивая, обезьянка?» — высказалась артистка.

После успешного дефиле Евангелина позировала рядом с мамой. Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница Светланы. Многие посчитали, что она очень похожа на маму.

«Какая стиляга», «Девочка такая милая, даже отвечает вежливо», «Мне так нравится ее наряд, одевается покруче многих», — стали писать пользователи Сети.

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