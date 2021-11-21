«Так не поют эту великую песню!»: Сергей Соседов раскритиковал певца Юлиана за «Течет река Волга»

Необычная и очень трогательная тема была на этот раз в выпуске шоу «Суперстар. Возвращение» телеканала НТВ. Участники проекта должны были исполнить песни своих покойных звездных друзей.

Певец Юлиан замахнулся на песню, которая стала визитной карточкой легендарной певицы Людмилы Зыкиной – «Течет река Волга».

С ныне покойной исполнительницей певец Юлиан был очень дружен и даже называл ее мамулей, а она его – сыночком.

Стоит отметить, что жюри проекта «Суперстар. Возвращение» не оценило представленную Юлианом версию песни «Течет река Волга».

«Была небрежность у тебя. Это же плеск реки, великой Волги! – заметил Сергей Соседов. — А у тебя все на одной ноте! Так не поют эту великую песню. Там нельзя изменить ни одной ноты! И Людмила Георгиевна никогда не позволяла себе никаких вольностей, всегда пела точно и красиво. Потому что это про Волгу. Но в целом, было с уважением к Людмиле Георгиевне исполнено».

Призналась, что разочарована, и член жюри Лера Кудрявцева.

«Не надо было тебе ее брать. Спел ты ее… не очень. Я ждала от тебя намного большего и не получила этого», — сказала Лера Кудрявцева Юлиану.

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