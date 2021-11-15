«Это отвратительно и недопустимо!»: Сергей Соседов набросился на участницу «Суперстар. Возвращение»

Полным провалом обернулось для вокалистки Наталии Власовой, автора хита «Я у твоих ног», участие во втором сезоне шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

Певица впервые в жизни исполнила не свою песню и потерпела фиаско.

Во втором эфире шоу «Суперстар. Возвращение» Наталия Власова вышла на сцену с песней Александры Пахмутовой «Нежность».

Ее версия знаменитой композиции категорически не понравилась членам жюри. Первым высказался музыкальный критик Сергей Соседов, отметивший, что об это песне он может говорить бесконечно.

По словам члена жюри, композиция «Нежность» имеет три плана. Первый – это песня о космонавтах, которые на Орбите, их ждут любимые и Земля. Второй — это песня о близких людях, которые сейчас вдали от нас, на расстоянии.

«И третий план. Я даже не знаю, как это удалось совместить в одной песне. Может, авторы этого не хотели. Но это песня о дорогих и близких нам людях, которых уже нет на этой земле», — сказал Сергей Соседов.

По его словам, Наталия Власова ничего этого не передала в песне, у Соседова сложилось впечатление, что она не понимает, о чем поет.

«Интонационно это все неверно, — продолжил Сергей Соседов. — Это отвратительно и недопустимо в этой песне! Это было ужасно! Когда пела эту песню Майя Кристалинская, она нашла удивительную интонацию. Для меня это до сих пор загадка. В ее пении не было ни намека на слезливость или слащавость. Никакого надрыва, но при этом впечатление было пронзительное. Ничего у вас этого не было. И кто вам позволил, скажите мне, менять несколько нот в этой песне и сделать какую-то там вставку?! Никчемную совершенно, слащавую! Она испортила всю песню. Вы меня извините, это было ужасно! Может, я слишком резок, но за эту песню я глотку любому перегрызу!»

Остальные члены жюри поддержали Сергея Соседова. Наталия Власова по итогам второго дня шоу «Суперстар. Возвращение» покинула проект.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.