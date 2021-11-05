«Она это знает и чувствует»: Юрий Титов рассказал о своей дочери от Теоны Контридзе

По словам музыканта, ему важно, чтобы наследница знала о его существовании.

Певец Юрий Титов в интервью Teleprogramma.pro заявил, что очень гордится своей дочерью от телеведущей Теоны Контридзе.

По его словам, долгие годы они не виделись. Однако затем девочка сама ему позвонила, и они встретились. Он подарил дочери красивый рюкзачок. После этого началось их общение. Как заметил Титов, это прекрасно, что его наследница знает о нем.

«Я никогда не заявлял о себе: «Я отец», мне просто важно, чтобы она знала, что у нее есть я и бабушка. Она это знает и чувствует. Вот такое общение у нас пока по вотсапу, Инстаграму, потому что Реде 15, а не 20 лет, чтобы она принимала самостоятельные решения». Юрий Титов

Напомним, что Юрий Титов получил известность на проекте «Фабрика звезд». На шоу у него случился яркий роман с «фабриканткой» Евгенией Волконской.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.