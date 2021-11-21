Вылепила снеговичка: маленькая дочка Виторгана в мерцающем пуховике и меховой шапке с ушками прогулялась возле дома

81-летний Эммануил Виторган запечатлел свою младшую наследницу на прогулке возле дома.
Кларочку облачили в серебристый пуховичок с эффектом мерцания, пушистую розовую шапочку с ушками, теплые набивные брючки черного цвета, уютные сапожки и белые меховые рукавицы. В таком наряде никакой холод не страшен!
2-летняя Клара обрадовалась первому снегу в Москве и вылепила снеговичков.
Напомним, у Эммануила Виторгана также есть взрослые дети — Ксения и Максим от первого и второго брака. Малышка-дочь Этель родилась в феврале 2018-го от нынешних отношений с Ириной Млодик. Кроме того, богатый папа еще и счастливый дедушка (пять внуков) и даже дважды прадедушка.
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