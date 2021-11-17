«Касается только нас двоих»: у сына Михаила Ефремова произошли изменения личной жизни

Сын Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, Никита Ефремов пошел по его стопам и стал актером. Несколько лет он состоял в отношениях с телеведущей Марией Иваковой, но пара решила расстаться. Об этом 35-летняя звезда объявила в своем инстаграм.

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих», — написала Ивакова.

Также телеведущая отметила, что они расстались на хорошей ноте, поэтому продолжают дружить и поддерживать друг друга.

Напомним, о романе пары стало известно в 2019-м году, когда Никита и Мария вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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