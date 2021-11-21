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«Как вырос малыш! На папу похож»: Виторган отметился с сыном Собчак, сняв его у роскошного авто

Недавно Ксения Собчак и Максим Виторган отпраздновали 5-летие Платона.

«Как вырос малыш! На папу похож»: Виторган отметился с сыном Собчак, сняв его у роскошного авто
Максим Виторган. Фото: Global look press

Сыну Максима Виторгана и Ксении Собчак Платону недавно исполнилось 5 лет. Светская львица отметила это событие вместе с экс-мужем, пригласив на праздник дочек Эммануила Виторгана 2 и 3 лет, которые фактически являются тетями ее наследника.

Максим Виторган старается каждые выходные видеться со своим ребенком, посещая с ним различные культурно-развлекательные места: парки, выставки и музеи. Похоже, что в это воскресенье они тоже задумали что-то интересное.

В личном блоге Максим Виторган показал подросшего сына возле своей новой респектабельной машины. Многие фолловеры заметили, что Платон заметно повзрослел в последнее время.

Сын Максима Виторгана Платон. Скриншот: instagram.com/mvitorgan/

«Как вырос малыш! На папу похож», «Папина копия», «До чего же симпатичный мальчуган! Блондин», — прокомментировали люди.

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