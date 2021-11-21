Стала известна причина смерти актрисы Нины Руслановой

В последнее время легендарная актриса Нина Русланова тяжело болела.

Названа причина смерти 75-летней актрисы Нины Руслановой. Известно, что в последнее время артистка тяжело болела.

Причиной смерти Нины Руслановой стал коронавирус. Врачи не так давно подтвердили именно этот диагноз.

Также Нине Руслановой диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

«Пятый канал» со ссылкой на свой анонимный источник сообщает, что несмотря на болезнь, Нина Русланова долго отказывалась от госпитализации.

Но 11 ноября Нина Русланова все-таки была доставлена в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Врачам не удалось спасти свою звездную пациентку.

Кроме этого, Нина Русланова страдала от болезни сердца и сосудов на протяжении десятка лет. Она пережила два инсульта — в 2009 и 2014 годах. Несмотря на болезнь, продолжала сниматься в кино.

Напомним, о смерти Нины Руслановой стало известно в это воскресенье, 21 ноября.

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