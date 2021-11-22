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Похороны вместо дня рождения! Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Ниной Руслановой

Народная артистка России ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Похороны вместо дня рождения! Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Ниной Руслановой
Нина Русланова. Фото: Globallookpress.com

По поступившей информации, церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября. Об этом сообщил директор Гильдии актеров, передает «РИА Новости».

Поклонники актрисы до сих пор не могут поверить в то, что всеми любимая Нина Ивановна так скоропостижно скончалась. В прессе пишут, что артистка долгое время болела. Чувствовала себя Русланова неважно. 5 декабря она должна была отметить день рождения. Но до своего 76-летия актриса не дожила каких-то две недели. Память ныне покойной артистки почтила ее коллега Ирина Безрукова. Она уточнила, что «страшные новости не заканчиваются», один за другим уходят именитые артисты.

Актриса Нина Русланова
Нина Русланова скоропостижно скончалась. Фото: Globallookpress.com

Ранее сообщалось, о смерти Валерия Гаркалина. Последние недели он провел в больнице. Но спасти актера докторам так и не удалось.

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