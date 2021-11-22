Похороны вместо дня рождения! Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Ниной Руслановой

По поступившей информации, церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября. Об этом сообщил директор Гильдии актеров, передает «РИА Новости».

Поклонники актрисы до сих пор не могут поверить в то, что всеми любимая Нина Ивановна так скоропостижно скончалась. В прессе пишут, что артистка долгое время болела. Чувствовала себя Русланова неважно. 5 декабря она должна была отметить день рождения. Но до своего 76-летия актриса не дожила каких-то две недели. Память ныне покойной артистки почтила ее коллега Ирина Безрукова. Она уточнила, что «страшные новости не заканчиваются», один за другим уходят именитые артисты.

Ранее сообщалось, о смерти Валерия Гаркалина. Последние недели он провел в больнице. Но спасти актера докторам так и не удалось.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.