«У Наташки слабенько с этим»: Тарзан обвинил Королеву в отсутствии мотивации

Культурист Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что у его жены певицы Наташи Королевой есть проблемы с мотивацией.

«Сережа, а ты с Наташей приседаешь дома?» — спросила бодибилдера Лера Кудрявцева. «Да. Я никогда не пользовался услугами тренеров, потому что из-под палки результат — ноль. КПД — минус. Это как диета. То же самое. Да это все мертвому припарка. Ты должен это как-то полюбить. Вопрос — как», — заметил Тарзан.

«У Наташи твоей мотивация есть?» — спросила Лера Кудрявцева.

«У Наташки слабенько с этим, как и у всех девушек. Беру ее за ручку, и мы вместе приседаем. Из-под палки, конечно». Тарзан

Напомним, что Тарзан и Наташа Королева вместе уже 20 лет. У них есть совместный сын Архип Глушко.

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