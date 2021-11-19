Цвет, принт, разные фактуры: Наташа Королева надела все яркое сразу, но получилось модно

Певица Наташа Королева следит за модой и старается в свет выходит наряженной стильно и молодежно. На этот раз артистка предстала в розовой шапке-бини, шубке из экомеха расцветки снежного барса и в голубом костюме, выглядывающем из-под верхней одежды.

Несмотря на кажущуюся какофонию в образе, певица сделала правильный ход. Стилист Виктория Шабанова объяснила, в чем изюминка этого прикида Наташи Королевой и почему его нужно взять на заметку модницам.

«Похвально, что Наташа не боится ярких цветов и столь смелого принта. И в результате мы видим тот случай, когда базовые вещи смотрятся совсем не базово, а интересно и стильно.

В одном образе сочетаются все приемы стилизации базы: это и цвет, и принт и разность фактур, и аксессуары.

Костюм трендового лазурного цвета с широкими брюками дополнен пальто с леопардовым принтом, выполненным в ахроматических цветах, и прекрасно дополняет его.

Черные ботинки на объемной подошве поддерживают один из цветов на пальто.

Шапка-бини – это, пожалуй, тот вариант головного убора, который идет всем, и Наталья выбрала модный розовый цвет в одинаковой с костюмом насыщенности, поэтому образ смотрится целостно. Серьги тоже хорошо вписались в костюм», — отметила имиджмейкер.

Несмотря на то, что вещи очень яркие и смелые, весь образ получился гармоничным, потому что все стилистические правила филигранно соблюдены.

«Я рекомендовала бы брать пример с Натальи и раскрашивать серые дни подобными яркими аутфитами», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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