Две звезды: Наташа Королева в переливающемся платье в пол впервые вышла на сцену с сыном Архипом

Певица Наташа Королева и ее наследник стали участниками шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети».

На Первом канале в это воскресенье, 21 ноября, состоялась премьера шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором знаменитые вокалисты принимают участие со своими наследниками.

Певица Наташа Королева вышла на сцену вместе со своим сыном, 19-летним Архипом Глушко. Дуэтом они исполнили хит «Я тебе, конечно, верю», которую Наташа Королева в одном из сезонов шоу «Две звезды» пела с мужем Сергеем Глушко.

Дуэт Наташи Королевой и Архипа покорил жюри. Все оценки были пять баллов.

«Несмотря на то, что я люблю петь, я все-таки больше лингвист и японист, если что», — заявил со сцены сын Наташи Королевой Архип.

Наташа Королева появилась на сцене проекта «Две звезды. Отцы и дети» в роскошном переливающемся платье с декольте и «крылышками».

Наряд в пол подчеркивал красивые формы Наташи Королевой, в нем она смотрелась довольно гармонично.

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