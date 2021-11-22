«Вот мое упражнение!»: Тарзан посадил Макарского на плечи и стал с ним резво приседать

По словам культуриста, все гаджеты для похудения — вытягивание денег с населения.

Культурист Тарзан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал, как поддерживает свою форму.

«Все гаджеты для похудения – вытягивание денег из населения. Это не поможет. Вот мое упражнение!», — заявил Тарзан и посадил актера Антона Макарского на плечи.

«Ты сколько весишь, Антон?» — спросила Лера Кудрявцева.

«Где-то 70-72 килограмма», — заметил Макарский.

«Он очень легкий. Приседайте больше. Полчаса в течение дня. Просто должна быть прямая поясница. И напрягаем заднюю часть. Сто приседаний. Но скажу, что у вас сразу не получится. Надо растягивать ягодичную мышцу». Тарзан

Напомним, что Тарзан — муж певицы Наташи Королевой. У них есть общий сын Архип Глушко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!