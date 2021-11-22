«Не играли полгода»: Зудина вернулась на сцену «Табакерки»

Ярые театралы видели, как после смерти Олега Табакова карьера Марины Зудиной пошла на спад. Она стала реже выходить на сцену: спектакли с ее участием снимали с репертуара, а новых ролей не было.

Константин Богомолов будто бы позабыл любимую актрису и не пригласил ее на недавнюю премьеру «На всякого мудреца». Да и Владимир Машков не радовал новыми ролями. И вот свершилось. В репертуар «Табакерки» спустя полгода вернули «Чайку». Зудина не смогла скрыть свои эмоции и написала мотивирующий пост в «Инстаграме».

«Не играли полгода, поэтому еще и прогон спектакля. А лучший способ избавления от осенних депрессий — это занятие любимым делом. Или надо максимально загрузить тело непривычными для него нагрузками, еще лучше под музыку», — написала Зудина.

Добавим, что новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль «Идеальный муж», в котором тоже занята Марина Зудина.

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