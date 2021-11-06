Снова в деле: Зудина поделилась кадрами с Бурковским на сцене МХТ имени Чехова

Актриса Марина Зудина в сторис Instagram показала кадры со сцены МХТ имени Чехова. Причем рядом с ней в спектакле сыграл актер Андрей Бурковский, который буквально две недели назад объявил о своем уходе из МХТ имени Чехова.

Буквально на днях Бурковский вернулся в театр. Причем это случилось после того, как художественным руководителем был назначен Константин Хабенский. Он сменил на высокой должности Сергея Женовача.

Заметим, что в постановке помимо Зудиной и Бурковского были задействованы и другие звезды. Актриса Александра Ребенок, актеры Игорь Верник и Евгений Перевалов.

Ранее Марина Зудина отмечала в соцсетях: «Любви без взаимности не бывает. Театр готов был и хотел любить, но взаимно!» — заявляла она, говоря об обстановке в МХТ имени Чехова.

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