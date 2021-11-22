«Она взяла кофейную гущу и начала ее есть»: Привольнов рассказал, как его шокировала Барановская

Как отметил ведущий, он не ожидал от коллеги такого поступка.

Ведущий программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Антон Привольнов в эфире своей передачи рассказал, как его совсем недавно шокировала коллега Юлия Барановская.

«Слушайте, у меня был шок. Я был недавно в гостях у Юлии Барановской. Она взяла кофейную гущу и начала ее есть. Я спросил ее, что она делает. Она мне сказала: «Хочу, не могу». Антон Привольнов

«Кофейную гущу?!» — удивилась Лера Кудрявцева.

Напомним, что Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей. При этом ей постоянно приписывают различные романы.

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