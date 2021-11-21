Бизнесвумен из Москвы: Юлия Барановская позировала в мерцающем комбинезоне баклажанового цвета

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина опубликовала в личном микроблоге свежее видео. Юлия Барановская в переливающемся костюме цвета спелой сливы готовилась к выходу на сцену.

Барановская вспомнила, как выступала в роли ведущей на музыкальном фестивале «Жара» летом этого года.

Юлия выбрала для выхода на большую сцену комбинезон с широкими штанинами и вырезом на груди. К костюму телеведущая подобрала такие же мерцающие лодочки на шпильке.

Барановская собрала волосы в идеально гладкий хвост. А завершили образ Юлии длинные серьги-кисточки черного цвета.

Знаменитость позировала со сценарием мероприятия в руках за кулисами. Юлия продемонстрировала яркий макияж с использованием помады цвета фуксии и темных теней со стрелками на глазах.

«Настроение — сходить в воспоминания. Сходила и нашла: фестиваль «Жара», июнь 2021 года», – заявила Барановская.

Поклонники Барановской оставили слова восхищения Юлией в комментариях:

«Инопланетянка», «Вы очаровательны», «Очень красивая и прикольная».

Напомним, ранее Юлия Барановская раскрыла имя мужчины, которым восхищалась, пока была замужем за Андреем Аршавиным.

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