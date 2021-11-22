Все это Хромченко назвала модным: Барановская появилась на съемках в платье-пиджаке с эполетами

Телеведущая Юлия Барановская давно стала одной из судей на программе «Модный приговор». Но на программе она появляется нечасто, заменяя гастролирующую Надежду Бабкину.

Сейчас у ансамбля «Русская песня» концерты по случаю 45-летия, так что Надежда Георгиевна направила все внимание на сцену, а потому Барановская вновь появилась в популярном мейковер-шоу Первого канала.

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина предстала на главном подиуме страны в платье-пиджаке ярко-розового цвета, про который Эвелина Хромченко сказала – «цвет взбесившейся Барби».

Это один из трендовых оттенков сезона, и Барановская выбрала его для появления в обновленной студии «Модного приговора».

Акцентом в образе стали модные эполеты, которые визуально приподняли линию плеч модницы. Это тоже остромодный штрих сезона, мимо которого не смогли пройти многие селебрити, включая Ольгу Бузову.

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