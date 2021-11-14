«Подписано мировое соглашение»: Барановская объяснила, почему судится с Аршавиным из-за алиментов

Как отметила звезда, она без конца слушает вопросы про бывшего гражданского мужа.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему судится с бывшим гражданским мужем футболистом Андреем Аршавиным из-за алиментов на общих детей.

«Андрей Сергеевич обратился в суд о снижении алиментов. Мои адвокаты это оспорили, потому что было подписано мировое соглашение, на которое он когда-то согласился». Юлия Барановская

Как отметила Барановская, если бы не действия Аршавина, то она спокойно сегодня жила дальше. «Это дело было для меня завершено много лет назад. А я без конца слушаю вопросы про это. Ну честно», — заметила Барановская.

Напомним, что суд удовлетворил просьбу Андрея Аршавина о снижении суммы алиментов. Сейчас адвокаты Барановской готовят кассационную жалобу.

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