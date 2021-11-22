«Денег или совести»: Малькова высказалась о новом муже Макеевой

Недавно Роман Мальков и Анастасия Макеева перебрались в Турцию. В Аланье влюбленные купили несколько квартир, одну и них для себя. А бывшая жена Романа – Светлана Малькова тем временем утверждает, что отец не платит алименты и не дает никакие деньги на троих детей.

«Роман платит алименты?» — спросил один из подписчиков Светланы в инстаграме.

«Нет, денег нет или совести… или и того, и другого», — ответила Малькова.

Напомним, Светлана в тремя детьми бизнесмена-строителя осталась жить в Словении, куда семье переехала семь лет назад. Старший сын,16-летний Андрей недавно перебрался к отцу и мачехе в Москву.

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