Как Сергей Полунин пытался подружить Россию и Украину
Видео
10 действительно ненужных вещей в доме, которым место на мусорке
Видео

«Рвотный рефлекс»: бывшая жена Малькова призналась, как реагирует на фото Макеевой

Светлана Малькова добивается выплаты алиментов на троих детей.

«Рвотный рефлекс»: бывшая жена Малькова призналась, как реагирует на фото Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Роман Анастасии Макеевой и Романа Малькова вспыхнул в прошлом году, когда бизнесмен-строитель приехал в Россию на заработки. В Словении его дожидались четверо детей и жена.

Но в начале этого года Мальков развелся со Светланой, а в мае женился на Анастасии Макеевой. Все это время Малькова, по ее словам, пытается добиться выплаты алиментов через суд.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

В своем инстаграме, отвечая по вопросы фолловеров, Малькова призналась, что испытывает негативные эмоции к актрисе.

«Если вижу где-то в интернете Макееву, то сразу рвотный рефлекс. У вас есть похожее?» — спросил один из подписчиков Светланы.

«У меня тоже. Поэтому не смотрю», — ответила Малькова.

Напомним, Светлана и Роман Мальковы прожили в браке почти 17 лет и стали родителями четырех детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковРоман МальковСветлана Малькова