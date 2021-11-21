«Рвотный рефлекс»: бывшая жена Малькова призналась, как реагирует на фото Макеевой

Роман Анастасии Макеевой и Романа Малькова вспыхнул в прошлом году, когда бизнесмен-строитель приехал в Россию на заработки. В Словении его дожидались четверо детей и жена.

Но в начале этого года Мальков развелся со Светланой, а в мае женился на Анастасии Макеевой. Все это время Малькова, по ее словам, пытается добиться выплаты алиментов через суд.

В своем инстаграме, отвечая по вопросы фолловеров, Малькова призналась, что испытывает негативные эмоции к актрисе.

«Если вижу где-то в интернете Макееву, то сразу рвотный рефлекс. У вас есть похожее?» — спросил один из подписчиков Светланы. «У меня тоже. Поэтому не смотрю», — ответила Малькова.

Напомним, Светлана и Роман Мальковы прожили в браке почти 17 лет и стали родителями четырех детей.

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