«Терпеть не могу ложь»: Малькова рассказала, почему прекратила общение со старшим сыном

16-летний Андрей живет с отцом и мачехой в России.

После того, как бизнесмен-строитель Роман Мальков развелся с женой Светланой, она осталась жить в Словении и воспитывает троих детей. Старший сын Мальковых, 16-летний Андрей, перебрался к отцу и мачехе в Россию.

В своем инстаграме, отвечая на вопросы фолловеров, Светлана Малькова отметила, что не поддерживает общение с Андреем.

«Пока не о чем. Терпеть не могу ложь», — написала Малькова.

Напомним, Светлана и Роман Мальковы переехали из России в Словению семь лет назад. В браке они прожили почти 17 лет. В прошлом году Роман отправился на заработки в Россию, где встретил Анастасию Макееву и влюбился.

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