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«Суд отменил алименты»: Малькова призналась, что не может добиться выплат от нового мужа Макеевой

Светлана живет в Словении и воспитывает троих детей.

«Суд отменил алименты»: Малькова призналась, что не может добиться выплат от нового мужа Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Знакомство с Анастасией Макеевой перевернуло всю жизнь Романа Малькова. Он развелся с женой после 17 лет брака и спустя пару месяцев сыграл роскошную свадьбу с актрисой.

Вот уже более полугода Светлана Малькова пытается добиться выплаты алиментов от бывшего мужа. Ранее она заявляла, что определенная сумма поступила, теперь же выплаты прекратились.

Светлана Малькова
Светлана Малькова не получает алименты. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Почему Мальков пересекает границу, имея долги по алиментам?» — спросил один из подписчиков у художницы.

«У него нет долгов. Суд отменил алименты», — написала в своем инстаграме Светлана Малькова.

По словам художницы, причина такого решения ей неизвестна.

Напомним, недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков приобрели несколько квартир в турецкой Аланье, куда решили перебраться на зиму.

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