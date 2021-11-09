«Это очень трогательно»: звезды споют со своими детьми в новом шоу Первого канала

21 ноября на Первом канале стартует новое музыкальное шоу «Две звезды. Отцы и дети». В нем артисты и их наследники покажут, что умеют, если дать им в руки два микрофона.

В программе споют: Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем, Михаил и Эммануэль Турецкие, а также Таисия Повалий и ее сын Денис.

Оценивать эти дуэты будут не менее звездные родители: Максим Галкин, Валерия, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Ведущими выступят Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

«Когда папы поют со своими дочерьми или мамы со своими сыновьями — это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение. Мне кажется, это очень интересный проект», — говорит Бадоева.

В новом шоу зрителей ждет немало интересного. Так, например, Олег Газманов впервые за много лет споет на английском и не сделает на сцене ни одного сальто, Наташа Королева с Архипом предстанут в костюмах водолазов, а Лариса Рубальская докажет, что она лучшая «группа поддержки» на проекте.

Не пропустите первый выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» 21 ноября в 17:35 на Первом канале.

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