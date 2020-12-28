Не сидит у родителей на шее: 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана ищет подработку

Сын певицы Наташи Королевой и культуриста Тарзана 18-летний Архип Глушко, судя по всему, не намерен в этой жизни сидеть у родителей на шее. Молодой человек готов стать репетитором по японскому языку. В Instagram он сообщил, что набирает людей для занятий.

«Уроки японского языка онлайн по эффективным методикам обучения: от 0 до 5–3 уровня. Студент школы востоковедения ВШЭ. Имеется сертификат Нихонго Нореку Сикэн. Индивидуальный подход к планированию занятий. Опыт работы — 1 год».

Архип Глушко

«Так держать, Архип», «Очень неплохо», «Правильный подход. Нечего у родителей на шее сидеть», «Красавчик, молодец и трудоголик», «Я буду первая в очереди, но на английский», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Королева показала повзрослевшего сына от Тарзана Архипу Глушко в этом году исполнилось уже 18 лет.

Напомним, что Архип Глушко уже давно увлекается японской культурой и языком этой страны. Также сын Наташи Королевой и Тарзана неплохо поет. На сцене он выступает под творческим псевдонимом Грек.

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