«Влезла спустя столько лет»: Наталья Подольская предстала в платье, в котором блистала еще до рождения сыновей

Певица Наталья Подольская гордится тем, что явилась на юбилей «Муз-ТВ» в наряде, сшитом для «Ледникового периода» много лет назад.

Певица Наталья Подольская и мама двух сыновей в минувшую пятницу, 19 ноября, блистала на юбилее телеканала «Муз-ТВ».

На масштабное шоу в Государственный Кремлевский дворец Наталья Подольская явилась в роскошном платье цвета индиго на тонких бретелях.

Наряд красиво облегал ее фигуру и делал акцент на талии.

В микроблоге Наталья Подольская рассказала, что этот наряд с историей. Ему уже почти двенадцать лет, а сшит он был для шоу «Лед и пламень» — так в 2010-м году назывался проект Первого канала, где звезды выходят на лед в паре с профессиональными фигуристами. Сегодня это – «Ледниковый период».

«Я выступала на 25-летии канала «Муз-ТВ» в платье, у которого тоже есть история. Этому платью двенадцать лет (без одного месяца). Его специально создали для шоу «Лед и пламень в 2010-м году, где я выступала вместе с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Горжусь и партнером, и тем, что влезла в платье спустя столько лет. Помните?» — написала Наталья Подольская в микроблоге.

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