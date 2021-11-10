Счастливы вместе: Пресняков нарядился в одной цветовой гамме с сыном от Подольской

Звездное семейство в полном составе отдыхает в Египте.

Семья музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Пара много лет вместе, воспитывает двух долгожданных сыновей Тему и Ваню и ни разу не давала поводов для кривотолков по поводу своих отношений.

Сейчас звезды вместе с наследниками, сестрой Наташи Подольской Юлианной и ее детьми отдыхают в Египте.

Правда, каникулы уже подходят к концу, о чем с сожалением сообщил в микроблоге Владимир Пресняков. В ближайшую субботу он уже даст концерт на одной из площадок Москвы.

«Завтра еще один денечек солнца, а потом сразу в Москву на концерт», — написал Владимир Пресняков.

Пост он сопроводил совместным фото с сыном Темой. В кадре звездный отец и его наследник выглядят очень счастливыми.

Одеты Владимир Пресняков и Тема в одной цветовой гамме. Синяя футболка отца совпадает по оттенку с обувью и панамкой на голове сына.

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