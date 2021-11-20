«Необыкновенно озорная»: Наталья Подольская с трогательными словами поздравила любимую свекровь

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Натальи Подольской появилась фотография, на которой знаменитость целует в щечку свекровь. Таким спососбом певица поздравила близкого человека с днем рождения.

На днях Елене Пресняковой исполнилось 75 лет. В честь юбилея свекрови Подольская написала трогательное сообщение.

«У нашей мамули сегодня день рождения! Необыкновенно озорная, веселая, красивая, легкая и вечно молодая наша мама!! Я никогда не видела Лену в унылом настроении! Стопроцентная оптимистка и добрейшая наша мама, которая любит всех людей изначально. Желаю здоровья! Очень хочется, чтобы все вокруг радовало, чтобы все сбывалось! Очень люблю! Считаю, что у меня лучшая свекровь на свете. С Петровичем они отмечали в этом году 55 лет совместной жизни. Вот так вот !», – призналась Подольская.

Напомним, ранее Наталья Подольская заявила, что будет отмечать Новый год без мужа. У Подольской и Преснякова оказались разные планы на ночь с 31 декабря на первое января.

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