«У Миланы родился братик»: мама Влада Кадони сообщила о пополнении в семье

53-летняя ясновидящая, финалистка популярного шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова в конце октября отпраздновала день рождения дочери Миланы.

Девочке только что исполнился годик, а Елена Голунова уже объявила подписчикам о рождении у нее еще одного младенца. На этот раз на свет появился мальчик.

Мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова поделилась в микроблоге снимками, которые были сделаны с выписки из роддома.

На фото она предстала на руках с маленьким белым кулечком, перевязанным синим бантом.

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! — поделилась Елена Голунова. — У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети».

Напомним, мальчик стал пятым ребенком Елены Голуновой. Помимо дочери Миланы и новорожденного малыша у ясновидящей есть три старших сына: 35-летний Влад Кадони, Дмитрий, ему 24 года, и Лев, которому 11.

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