«Вчера у меня появился братик»: Кадони поделился своим отношением к новости о пополнении в семье

Влад Кадони рассказал о пополнении в семье. У его мамы Елены Голуновой появился уже пятый ребенок. Имя самого младшего сына пока не озвучили. Телеведущий не удержался от теплых комментариев в адрес новорожденного.

«Вчера у меня появился братик. Нет, это не шутка, не аллегория, это констатация факта. Точнее появился он немного раньше, но выписка была вчера. Присутствовать на которой я не смог в силу разных, но очень весомых обстоятельств. Фоточки можете глянуть у мамы, а я желаю малышу крепкого здоровья, радости и счастья от того мира, в который он попал. Что еще можно пожелать малышу, который только появился на свет? Я не знаю, если честно. Здоровье сейчас самое главное», — поделился Кадони в своем Instagram.

Кроме новорожденного сына, у 54-летней Елены Голуновой еще четверо детей. Два года назад она вышла замуж третий раз. У пары уже двое совместных детей.

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