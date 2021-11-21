«Это был заговор!»: Авраам Руссо связывает все свои беды со знакомством с Иосифом Пригожиным

Певец вспомнил, как продюсер видел в нем только «денежный мешок».

Певец Авраам Руссо признался, что Иосиф Пригожин использовал его. Знаменитость уверен, что знакомство со звездным продюсером принесло ему много радости и бед одновременно.

Напомним, что ранее Авраам Руссо сотрудничал с мужем певицы Валерии. Однако позже знаменитости поссорились. Авраам обвинил Иосифа в заговоре с бывшим директором Черкизовского рынка, который угрожал артисту.

«Ведь я — мирный артист, муравья не обижу. А потом понял, что все началось с приходом в мою жизнь и работу Пригожина. Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось», – отметил артист в интервью Teeleprogramma.pro.

«Возможно, у него были добрые намерения — делать мне кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился с Тельманом (Исмаиловым — бывшим владельцем Черкизовского рынка, влиятельным бизнесменом, которого часто связывали с криминалом; сейчас находится в международном розыске. — Авт.). Это был заговор!», – заявил Руссо.

Напомним, ранее Авраам Руссо рассказал о своей жизни в Америке. Артист поделился подробностями о своих дочках.

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